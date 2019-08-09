فيديو: ميادة الحناوي تسقط على المسرح وتثير رعب جمهورها

بشكل مفاجىء، وخلال غنائها "أنا بعشقك"، سقطت الفنانة السورية ميادة الحناوي على المسرح، في الحفل الذي أحيته مساء أمس الخميس، على مسرح "سيدي منصور" في مدينة صفاقس في تونس.

وكانت الفنانة تغني والجمهور يتفاعل معها، إلا أنها سقطت على المسرح، ووضعت يدها على رأسها، وسط ذهول أعضاء فرقتها الموسيقية الذين ارتبكوا ولم يجيدوا التصرف، إلى أن ركض مدير فرقتها لنجدتها، قبل أن يتحلق حولها أكثر من شخص.

ووضعت ميادة يدها على رأسها لتتحسس ما إذا كانت قد أصيب برضوض، ونهضت بمساعدة المرافقين، إلا أنّها جلست على كرسي ولم تتمكن من الوقوف.

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وبعد تشجيع الجمهور الحاضر لها، حاولت ميادة احتواء الموقف، فمازحت الحاضرين بقولها إنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لموقف مماثل، وطلبت منهم أن يعذروها لأنها ستكمل الحفل وهي جالسة على الكرسي.

كما كررت اعتذارها مرّات عدّة، وأكملت السهرة بعد أن أكدت لجمهورها انها المرة الاولى التي تتعرض فيها لموقف مشابه، وعزت الأمر الى ارتفاع درجات الحرارة.