شاهدوا.. طليق ممثلة خليجية يثير الجدل بوضعه طلاء الأظافر

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 05:50 مساءً - أثار طليق الممثلة الكويتية شوق الهادي شقيقة الممثلة الكويتية فرح الهادي جدلاً واسعاً، بعد أن ظهر في مقطع فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو يضع طلاء الأظافر.
وظهر بدر الماس في المقطع المصور وهو يجلس في السيارة ويستمتع بالاستماع إلى احدى الأغنيات، ولفت الانظار أثناء قيامه بتسريح شاربيه بواسطة أصابعه، حيث تبين أنه وضع طلاء أظافر متعدد الألوان.
وحقق هذا الفيديو نسبة مشاهدة عالية، والكثير من التعليقات التي إستغربت تصرفه هذا.
ويشار إلى أن شوق تزوجت من بدر في العام 2015، وانفصلا بعد ذلك بعامين تقريباً بسبب خلافات كبيرة بينهما.
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