كل ما تريد معرفته عن فيلم "بلاك ويدو"

يمتلئ عالم مارفل بالأبطال الخارقين، منهم العملاق الأخضر وسبايدرمان، إلا أن البطلات الخارقات أكثر ندرة، ربما لهذا السبب يحب الجمهور شخصية "بلاك ويدو" التي لعبتها الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون.

ومع بدء شركة مارفل للإنتاج السنيمائي مرحلة جديدة في تاريخها، أعلنت طرح مجموعة أفلام جديدة في المرحلة الرابعة لأعمالها الفنية، والتي تتضمن فيلم Black Widow - بلاك ويدو أو "الأرملة السوداء"، وفيه تستعرض تاريخ البطلة الخارقة قبل أن تنضم لفريق "أفنجرز"، ونشاهد نبذة عن تاريخها الممتلئ بالأسرار.





معلومات عامة عن الفيلم

أعلنت مارفل طرح فيلم "بلاك ويدو"، أول فيلم بطولة نسائية منفردة لمارفل في مايو/أيار 2020 خلال مؤتمر "كوميك كون" الأخير.

ويشارك جوهانسون البطولة: رايتشل ويز، فلورنسا بف، وديفيد هاربر، على أن يقوم نيد بنسون بالتأليف، وكيت شورتلاند بالإخراج.





أبطال الفيلم

تؤدي سكارليت جوهانسون دور الجاسوسة الروسية ناتاشا رومانوف، فيما تلعب زميلتها فلورنسا بف دور "يلينا"، وهي أقرب لشقيقة منها لزميلة في تدريبات الجاسوسية بالنسبة لـ"ناتاشا"، كما تعاقدت مارفل مع الممثل البريطاني المخضرم راي وينستون دون أن تفصح بعد عن الدور الذي سيلعبه.

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تلعب رايتشل ويز دور الأرملة السوداء أيضًا، فالمتعارف عليه أن برنامج تدريب الجاسوسية الذي انضمت له "ناتاشا"، يمنح متدرباته اسم حركي "الأرملة السوداء".

ويلعب ديفيد هاربر، الذي عرفناه من مسلسل نتفليكس الشهير "أشياء غريبة"، دور البطل الخارق "ريد جارديان"، وهو المكافئ السوفيتي للبطل الخارق "كابتن أمريكا".

بالنسبة لشخصية الشرير الخارق في الفيلم "تاسك ماستر" فلم يقع اختيار صناع الفيلم على شخص بعينه بعد، إلا أنه من المؤكد أن "ناتاشا" سوف تواجه الشرير الخارق الذي سبق وظهر أكثر من مرة في لعبة فيديو "سبايدرمان بي إس 4".





قصة الفيلم

حتى الآن لا تتوافر تفاصيل دقيقة حول الفيلم، إلا أن مخرجة الفيلم كيت شورتلاند صرحت أن "ناتاشا" تكتشف في هذا الفيلم ذاتها، فالجمهور لن يرى البطلة الخارقة "بلاك ويدو" وحسب، بل الجانب الإنساني الضعيف منها أيضًا.







المخرجة كيت شورتلاند

يقع على عاتق المخرجة كيت شورتلاند مهمة ثقيلة، بإخراج أول فيلم بطولة نسائية منفردة لمارفل، إلا أن المخرجة لها خبرة في تقديم أعمال سينمائية ضخمة، مثل فيلم الدراما التاريخية "Lor".

لم تصدر مارفل إعلانًا رسميًا لفيلم "بلاك ويدو" بعد، إلا أن بعض المحظوظين من حضور مؤتمر "كوميك كون" الأخير تسنى لهم مشاهدة مقاطع وصور من الفيلم، لكن لا يوجد تأكيد إن كان تريلر الفيلم الرسمي سوف يأتي من هذه الصور أم لا.