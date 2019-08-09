اليونيسف تختار نانسي عجرم لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية

اختارت منظمة اليونيسف في إيطاليا النجمة اللبنانية نانسي عجرم وإبنتها لِيا لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية وللإضاءة على أهميته وذلك بعدما نشرت المنظمة عبر حسابها الخاص على موقع “ستوريز”، الصورة التي سبق لنانسي نشرها وهي ترضع ليا في شباط الفائت.

وكانت نجمة “بدنا نوع الجو” قد أحبت أن توجه رسالة حينها عن أهمية الرضاعة الطبيعية وعلقت في وقتها على الصورة: “الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به.”

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نذكر أم “عجرم” كانت قد وضعت مولودتها الثالثة “ليا” أول شباط الفائت.

الجدير بالذكر ان محطة نانسي المقبلة ستكون في مدينة دبي، حيث ستحيي في ١٥ آب الجاري حفلا ضمن فعاليات حفلات العيد وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.