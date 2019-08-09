إطلاق الفيديو الدعائي لمسلسل كارين رزق الله

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله عبر حسابها على "تويتر" الفيديو الترويجي لمسلسها المقبل بعنوان "بردانة أنا" الذي بدأت بتصويره قبيل شهر رمضان الماضي. ويبدو أنه عمل رومانسي مليء بالتراجيدي. حيث يظهر من مشاهده إطلالات مختلفة لها بين الحب والحزن ومواقف أخرى ترتدي فيها الحجاب وتتعرّض فيها للاضطهاد. كما يتخلله مشاهد من عويل للنساء خلال جنازة أحد أبطال هذا "العمل" الذي لا تخلو مشاهده من العنف.

هذا ويظهر في الكليب عدة نجوم لبنانيين بينهم بديع ابو شقرا، وسام حنا، أسعد رشدان ورولا حمادة وجوزف بونصار وعدد من النجوم الشباب والأطفال.