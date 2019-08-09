شيرين رضا تُثير الجدل بسؤالٍ حول أضحية العيد

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""الخليج 365"" من بيروت: شغلت الفنانة المصرية شيرين رضا متابعيها عبر "تويتر" بتغريدةٍ كتبتها حول أضحية العيد سائلة: "يا ترى ايه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لانه "بيأكل من الزبالة"؟؟؟" وذلك في تعليقها على صورة نشرتها لمجموعة خراف يأكلون من القمامة". حيث ألمحت بذلك إلى مسألة تحريم أكل لحم الخنازيز على المسلمين لأنهم يأكلون من القمامة، ما يعني برأيها أن الخراف التي تتغذى على القمامة يجب أن يكون ذبحها محرماً أيضاً.

ولقد انقسمت الآراء بين من اتهمها بالجهل لأصول الشرع والدين وآخرين أيدوا رأيها، فيما قال أحدهم أن الإفتاء لم تحرم ذبح الأضحية التي تأكل من القمامة واكتفت بالقول أن من يذبحها يكون "آثماً".

يُذكر أن "رضا" أثارت الجدل سابقاً في موضوع ديني آخر في العام 2017 حيث اعترضت على صوت الآذان العالي معتبرة أنه يخيف الأجانب من الزوار والسياح في مصر، ما دفع لحملة ردود عليها آنذاك، تدخل فيها رجال الدين.



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