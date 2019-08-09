شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا ترد على منتقديها: "هاجموا اللى بيخلوا الأضحية تاكل من الزبالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت الفنانة شيرين رضا عن صمتها بعد الهجوم الذي تعرضت له منذ نشرها أمس تويتة عبر صفحتها الرسمية "تويتر"، تحتوى على تساؤل مثير بشأن الأضحية.

وقالت شيرين: "بدل ما تهاجمونى أنا على تويتة.. هاجموا اللى بيخلوا الأضحية تاكل من الزبالة لأنها ستنتهى فى بطونكم".

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وكانت شيرين رضا أثارت الجدل بنشر صورة عبر "تويتر"، وتساءلت عن ماهية الحيوان المُحرم تناول لحمه لأنه يأكل من القمامة، مرفقة صورة بعض الخراف.

ونشرت شيرين صورة لخراف وسط القمامة وتأكل منها، وعلقت عليها: "يا تري إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه (بيأكل من الزبالة)؟".

يشار إلى أن اخر ظهور لشيرين رضا كان فى فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يعرض حالياً فى جميع دور العرض وحقق الفيلم إيرادات عالية، وما زال فى الصدارة منذ طرحه فى السينما، ويشارك فى بطولة العمل النجم كريم عبد العزيز والنجمة هند صبرى ونيللى كريم وآخرين من النجوم تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.