شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يؤدون فريضة الحج هذا العام.. تعرف على أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على أداء فريضة الحج هذا العام، وكانت على رأسهم النجمة يسرا التى ذهبت إلى الأراضى السعودية، لرغبتها فى عمل حجة لوالدتها التي رحلت عن الحياة منذ أيام، لتلقى ترحيبا شديدا من النجمة إلهام شاهين، والتى سافرت هى الأخرى لأداء فريضة الحج، لإهدائها لوالدتها أيضا.

ونشرت الهام شاهين صورة تجمع بينها وبين يسرا وهالة سرجان وعلقت عليها قائلة: " "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج".

كما سافر الفنان جمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف لتأدية فريضة الحج طالبين من جمهورهما الدعاء لهما بالرحمة.

كما يؤدى الفنان ماجد المصرى فريضة الحج حيث سافر الأيام الماضية، والذى حرص على تهنئة جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث نشر فيديو له عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تأديته مناسك فريضة الحج.

وعلق المصرى على الفيديو قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين من أطهر مكان فى العالم المدينة المنورة".

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