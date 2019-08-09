شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الموسم الجديد.. "بورتريهات" لعائلة آل شيلبى تبرز تفاصيل العصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الشبكة الإنجليزية bbc، نجوم وأبطال مسلسل الدراما الشهير Peaky Blinders، فى بورتريهات عملاقة جديدة توضح تفاصيل العصابة الأشهر فى شوارع لندن وبرمنجهام، قبل عرض الموسم الخامس والجديد والمقرر له يوم 25 أغسطس الجارى.

وركزت البورتريهات التى نشرتها الصفحة الرسمية لشبكة الإذاعة الإنجليزية، عائلة "آل شيلبي" الشهيرة التى يقودها الممثل العالمى كيليان مورفى صاحب شخصية تومى شيلبي.

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وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.