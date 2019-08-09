شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفائزين بجوائز National Film Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل توزيع National Film Awards فى دورته الـ 66، عن توزيع جوائز السينما الوطنية الهندية، منذ قليل، والتى توج فيها كلاً من "كيرتى سوريش، وأيوشمان خورانا، وفيكي كوشال" بالجائزة الكبرى.

وتصدر هاشتاج National Film Awards قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول العالم، بعشرات الالاف من التغريدات التى تتابع عن كثب حفل توزيع الجوائز الـ 66 الذى تم تأجيله من مايو الماضي.



قائمة تويتر

Advertisements

وشهد حفل توزيع الجوائز الذى أقيم اليوم فى مدينة نيوديلهى الهندية، حضور أعضاء لجنة التحكيم الذين رفعوا تقريرهم إلى وزير الاعلام والإذاعة الهندى "براكاش جافاديكار" الذى صدق على ترشيحات اللجنة التى رفعت له فى إبريل الماضى.

حفل توزيع جوائز السينما الوطنية الهندية، يقام سنوياً فى إبريل ويتم الاحتفال فى 3 مايو، وشهد العام الحالى تأجيل فى الاحتفالات بسبب الانتخابات العامة التى شهدتها الهند الفترة الأخيرة.