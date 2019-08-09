شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت ياسمين عبد العزيز عن كواليس طلاقها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة ياسمين عبدالعزيز لأول مرة عن كواليس انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تزوج زميلتها الممثلة ريهام حجاج.

وأكدت ياسمين خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم مع منى الشاذلي، أنها كانت منفصلة عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة قبل عام من إعلانها الخبر على جمهورها.

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "محمد أبو عيالي ورجل محترم جداً.. ولازم نحترمه.. بس الطلاق كان على رغبتي.. والإعلان على الطلاق لأنه جه الوقت اللي الناس تعرف فيه".

واعترفت أنها أخطأت عندما تأخرت في إعلان انفصالها عن زوجها؛ وقالت إن "الجمهور كان لا بد أن يعرف هذا الخبر وقت حدوثه".

وأضافت ياسمين عبد العزيز أن علاقتها بطليقها طيبة جداً وليس هناك أى خلافات بينهما عكس ما يتوقعه البعض، موضحه أنه كان يتواجد معها فى لوكيشن تصوير مسلسلها "لأخر نفس" بسبب مرض ابنها لافتةً إلى حدوث مواقف مضحكة معهما أثارت انتباه المحيطين، الذين استغربوا العلاقة الجيدة بينهما رغم الانفصال.

وروت لأول مرة ياسمين كيف تعرفت على طليقها محمد حلاوه حينما كان عمرها 18 عام، "أنا اتعرفت على محمد وأنا عندي 18 سنة وكان عايزني أعمل إعلان لـشركته.. وعرض عليا الزواج لمدة أكثر من 3 سنين"، لافتةً إلى أنه لم يكن وقتها رجل أعمال كبير بل صعدا سوياً.

وأكدت أنه أبو أولادها فى نهاية الأمر ولا يصح أن تتحدث عنه بشكل سلبي قائلة: "الزعل عندي مبيخدش أكثر من يوم، وفي النهاية ده أبو عيالي ومش هينفع أتكلم عليه وحش عشان عيالي لما يتفرجوا على كلامي ميزعلوش، وأنا مش فاضية أرد على حد لأنه كان فيه حياة وانتهت وخلاص وأنا دلوقتي بفكر في أولادي وشغلي".

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وعن سر غيابها عن الظهور الإعلامي، قالت إن أبناءها أحد أسباب ذلك، فضلاً عن عدم حبها الأضواء التي تسلط عليها في اللقاءات الإعلامية.

كما أشارت إلى انشغالها بأعمالها الفنية التي تأخذ وقتاً كبيراً من حياتها، لافتةً إلى مشاركتها في مسلسل "آخر نفس" الذي اعتبرته بمثابة تحد جديد لها.

وشاركت ياسمين عبد العزيز فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "لأخر نفس"، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه وشاركها فى بطولة العمل النجم فتحى عبد الوهاب.