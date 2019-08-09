شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر مطربين عالميين أحيوا حفلات بمصر قبل حفل جينفير لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى مساء اليوم الجمعة النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفلا غنائيا يعد الأقوى هذا العام لما تتمتع به من نجومية على مستوى العالم، ويعد هذا هو الحفل الأول لها فى مصر، كما أنها زيارتها الأولى لمصر، وقبل انطلاق الحفل نرصد لكم أبرز المطربين العالميين الذين أحيوا حفلات غنائية فى مصر.

شاكيرا

النجمة الكولومبية شاكيرا، تألقت فى حفلتها بمصر يوم 28 مارس عام 2007، بسفح الأهرامات بشكل مبهر، وقدمت خلال الحفل أكثر من 13 أغنية ووجههت كلمة للجمهور المصرى قائلة "أنا لا أصدق وجودى هنا بجانب الأهرامات، وأنا سعيدة جداً بوجودى بين أهلى".

ولم تفوت شاكيرا فرصة تواجدها بمصر دون أن تعرف بشكل أكثر عن الحضارة المصرية الفرعونية ، وزارت الأهرامات بجانب استمتاعها بركوب الجمال فى نزهة خفيفة.

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شاكيرا

بيونسيه

النجمة العالمية بيونسيه أحيت حفلها الأول بمصر فى عام 2009 بإحدى قرى البحر الأحمر، وهو الحفل الذى وصف بأجمل حفل فنى وقتها لما تضمنه من تجهيزات واستعراضات على مستوى عالى وتجاوز الحضور اكثر من 5 آلاف شخص، ولم تكتفى وقت زيارتها على هامش الحفل بالتقاط الصور أمام الأهرامات مثل باقى النجوم لكنها حرصت على الغناء داخل الهرم وسجلت تلك اللحظة التاريخية لجمهورها حول العالم.



بيونسيه

إنريكى إجلاسيوس

النجم العالم إنريكى إجلاسيوس أحيى حفلين فى مصر، الأول كان عام 2009 وقبل إحيائها للحفل زار الأهرام وأبو الهول وبعض المزارات السياحية وهو الحفل الذى نجح بشكل كبير وقتها، ليكرر إنريكى الزيارة مرة أخرى من خلال الحفل الثانى له فى عام 2014 التى أحياها فى مارينا وقدم عدد كبير من أغنياته الشهيرة، وسط هتاف الجمهور له.