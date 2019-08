إيرادات الخميس.. "Fast & Furious" في الصدارة و"The Lion King" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 8 أغسطس، إيراد قُدر بـ776 ألفًا و961 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Lion King"بعد تحقيقه 236 ألفًا و337 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 118 ألفًا و565 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم " The Angry Birds Movie 2"، محققًا 69 ألفًا و309 جنيهات.

وذهب المركز الخامس فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، وبلغت إيراداته 53 ألفًا و857 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 47 ألفًا و74 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Crawl" بطولة Kaya Scodelario ، محققًا 43 ألفًا و483 جنيها.

وحصل على المركز الثامن فيلم " Bring The Soul" ووصلت إيراداته لـ36 ألفًا و210 جنيهات، ليصبح المركز التاسع من نصيب " The Convent" بعد تحقيقه 27 ألفًا و311 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، وحقق أمس 26 ألفًا و315 جنيهًا.