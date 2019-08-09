بالصور| دنيا عبدالعزيز تزور الجامع الأموي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور من زيارتها للجامع الأموي بالعاصمة السورية "دمشق".
وظهرت دنيا وهي ترتدي "عباءة"، واكتفت في تعليقها بالإشارة إلى المكان الذي تتواجد فيه، وهو أحد أشهر وأفخم المساجد.
جدير بالذكر أن أخر أعمال دنيا كان مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد رياض، صبري فواز، ريم البارودي، وإخراج تامر حمزة.
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