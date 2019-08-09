بالصور| الليلة.. "نايل سينما" تعرض أولى رسائلها من مهرجان منارات التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض قناة نايل سينما في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، أولى رسائل الدورة الثانية لمهرجان منارات للسينما المتوسطية، والذي احتفى هذا العام بالسينما المصرية والإيطالية وتسليط الضوء على أحدث ما أنتجتا في العقود القليلة الماضية.

وتتضمن الرسالة لقاء خاص مع المنتجة درة بوشوشة مديرة المهرجان، ستكشف خلاله عن كواليس المهرجان وتفاصيله، بالإضافة إلى كشف السر في إقامة عروض للمهرجان على شواطئ الساحل التونسي من الشمال إلى الجنوب في المرسى وخير الدين وحمام الأنف وقربة وبنزرت وقابس وصفاقس وجربة.

وستشهد الرسالة الأولى تفاصيل حفل الافتتاح ولقاءات متنوعة مع المخرج التونسي عبدالحميد بشناق، والإعلامي التونسي الشهير هادي زعيم، والممثل والمخرج محمد علي النهدي، والممثلة عائشة بن أحمد، والناقد أحمد شوقي نائب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والناقد المصري أسامة عبدالفتاح والممثلة سلوى محمد علي رئيس لجنة التحكيم في الدورة الثانية.

الرسائل التي ستُعرض على شاشة نايل سينما تحت إشراف سيد فؤاد رئيس القناة، وإعداد سيد شعبان وتصوير ومونتاج وإخراج عبدالرحمن نصر.