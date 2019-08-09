خاص| أحمد مراد يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة وجود جزء ثالث من "الفيل الأزرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

مع عرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، بدأت تنتشر أخبار عن احتمالية وجود جزء ثالث، خاصة وأن مشهد النهاية يعزز الفكرة، ويمهد لاستمرار الحكاية، في هذا السياق تواصل موقع "الخليج 365"، مع الروائي والسيناريست أحمد مراد.

وقال "مراد": وجود جزء ثالث من "الفيل الأزرق"، ما زال في مرحلة الدراسة، ولم يتم حسم الأمر حتى الآن.

وأضاف مؤلف الفيلم "العمل المُقبل هو فيلم (1919)، المأخوذ عن روايتي التي تحمل نفس الاسم، ومن المقرر أن يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز والنجم أحمد عز".

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وردًا على سؤال إن كان هناك تغيير في أبطال "الفيل الأزرق 3"، أكد مراد أنه لا يوجد تغيير في فريق العمل، ولكن وارد أن يُضاف إليهم بعض النجوم.

فيلم "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا وخالد الصاوي وتأليف أحمد مراد وإنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، موسيقى هشام نزيه وإخراج مروان حامد.

الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض بعد طرحه خارج موسم عيد الأضحى وقبل المنافسة المحتدمة فيه، إذ اقتربت إيرادات الفيلم بعد أسبوعين من عرضه من 50 مليون جنيه.