تراند اليوم : ممثلة مصرية تشعل جدلاً صاخبًا بسبب مقارنتها "الأضحية" بـ "الخنزير"



أشعلت الممثلة المصرية شيرين رضا، الجدل بصورة شاركتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، لخراف تأكل من القمامة، مقارنة إياها بين وبين الخنازير، قبل أيام من احتفال المسلمين بعيد الأضحى.

وأرفقت رضا الصورة بتعليق قالت فيه: "يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه "بيأكل من الزبالة"؟؟؟"، مشيرة بذلك إلى الخنازير التي يحرم أكلها لدى المسلمين.

وفجر تعليق رضا موجة من الجدل بين متابعيها، وسط انتقادات لاذعة لها.

وعلق أحدهم: "شيري يا قمر ، الخنزير متحرمش عشان بياكل من الزبالة ربنا حرم اكله زي ما حرم اكل حيوانات كتير ،حتى لو بياكل بسبوسة وهريسة، فالاكل من الزبالة مش سبب تحريم ، وسواء عرفنا الحكمة من التحريم او معرفناش ، فهو امر الهي فيه حيوانات كتير بتاكل نباتات فقط ،، ومع ذلك اكلها محرم".

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بينما علق حساب آخر: "لا لا هي غالبا فاهمة سبب التحريم غلط فحست ان اكل الخرفان من الزبالة ممكن يقع عليه نفس الحكم ،،العيب على راعي الخرفان اللي مجوعهم وسابهم ياكلو فضالات البشر هما اللي بيأذوا الحيوانات شيرين طيبة عاطفية جدا تجاه الحيوانات".

بينما دعم آخر رأيه حول تحريم لحم الخنزير بأدلة علمية تبين أسباب ذلك، قائلاً: "هذا سبب التحريم ما حرَّم تناول لحم الخنزير إلا لحكمة جليلة( وقد أثبتت الأبحاث العلمية والطبية أن الخنزير من بين سائر الحيوانات يُعَدّ مستودَعاً للجراثيم الضارة بجسم الإنسان )) ويسبب هذي الامراض مثل ( الأمراض الطفيلية ، الأمراض البكتيرية ، الأمراض الفيروسية ، الأمراض الجرثومية )".

وأثارت شيرين الجدل من قبل بنقد لاذع وجهتها لأصوات المؤذنين في مصر، إذ أعربت عن انزعاجها من بعض المؤذنين، قائلة: "أعتقد أنّ قرار توحيد الأذان لازم يتنفّذ وبسرعة لأن في مقرئين صوتهم يكفّر البني آدمين".

يا تري ايه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه "بيأكل من الزبالة"؟؟؟ pic.twitter.com/o5q5JErJ4J — Shereen Reda (@ShereenReda) August 8, 2019

— Shereen Reda (@ShereenReda)