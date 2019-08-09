تراند اليوم : أحلام تثير غضب زملائها في "ذا فويس" وترفض الاعتذار...

أفادت مصادر مقرّبة من برنامج المواهب "ذا فويس" بأنّ طاقم عمل البرنامج وأعضاء لجنة التحكيم قد استاؤوا كثيرًا من الفنانة أحلام.
وأشار المصدر إلى أنّ أحلام قد تسبّبت بتأخير التصوير خمس ساعات بسبب وصولها متأخرة إلى الاستوديو، وبالتالي تأخّرتْ في تحضير نفسها لجهة المكياج والشّعر، ممّا زاد عدد التأخير لسبع ساعات، رغم وجود زملائها في الوقت المحدّد لهم، الأمر الذي تسبّب بانزعاجهم وتذمّرهم من هذا التأخير، ممّا حدا بالمسؤولين إلى تنبيه أحلام بهذه المشكلة.
في المقابل، لم تعر أحلام أيّ إهتمام لهذا الموضوع، كما لم تقدّم أيّ إعتذار، أو توضح للقائمين على البرنامج عن سبب هذا التأخير.
وكانت قد انطلقت الاثنين الماضي تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس" في بيروت، والذي يضمّ في لجنة تحكيمه، راغب علامة، وأحلام، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي.
يُشار إلى أنّ الحلقات المباشرة من البرنامج، ستنطلق من أستوديوهات السّعوديّة، حيث تمّ إنشاء استديوهين في جدّة والرّياض لهذا الغرض.