تراند اليوم : بعد أن طلقها وتزوج زميلتها.. فنانة مصرية: زوجي راجل محترم...



قالت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، إنّها لديها عقدة من الزّواج منذ الصّغر؛ لأنّ والدها ووالدتها انفصلا وهي في سنْ التاسعة من عمرها، مضيفًة أنّ قرار الزواج أمر صعب بالنسبة لها، كونها تعتبره منظومة في حدّ ذاتها ومسؤولياتها أصعب.

وتابعت ياسمين عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية قائلًة: "أنا كنت بقول لأصحابي أنا مش هتجوز غير لما أوصل لسن الثلاثين، لأن تركيزي في الشغل أكثر، حتى جاء محمد حلاوة ألحّ على بالزواج لمدة 3 سنوات حتى تقبلت".

وأضافت الفنانة المصرية قائلًة: "أنا لدي أولاد ولذلك الزواج صعب لأنني سأفكر في مسألة هل هدخل راجل غريب على ولادي، معتقدش"، موضحًة أنها إذا تقدم لها أحد ستأخذ الأمر على محمل الدعابة، مردفًة وهي ضاحكة: "يا اختي هو اللي اتجوزوا خدوا ايه من الرجالة، كل اللي حواليا بيقولولي اتجوزي بس أنا لأ".

وعن مواصفات فتى أحلامها، أكّدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنّ لها مواصفات خاصّة في حبيبها فلا بدّ أنْ تحبّه، ويبادلها حبيبها نفس الحب، موضحًة أنّ المواصفات تتجسّد في الفنان المصريّ الراحل أحمد زكي، مضيفًة: "مليش أنا في الشعر الأصفر والعيون الخضراء والجو ده، بحب استايل أحمد زكي".

وتحدّثت لأوّل مرّة عن تفاصيل طلاقها من زوجها رجل الأعمال المصريّ محمد حلاوة، فقالت إنّها لم تكن تُريد أن تتسبّب في أيّ شوشرة حول انفصالهما والتزمت الصّمت في مقابل تربية أبنائها.

وتطرّقت ياسمين عبدالعزيز للحديث عن علاقتهما حاليا بعد طلاقهما وزواجه من زميلتها الفنانة ريهام حجاج، فقالت: "علاقتنا زي الفل وبنكلم بعض، الراجل ده على راسي وعلاقتنا أكبر من زوجين وانفصلنا أنا مينفعش أجرح في أبو أولادي أبدًا"

وأكّدت أنّ الطّلاق تمّ وفقًا لرغبتها واصفًة طليقها بالمحترم، إلا أنّها اعترفت بخطئها في التأخير بشأن إعلان انفصالها عن زوجها.

وأشارت إلى أنّها لا يهمّها ما يقوم به طليقها بعد انفصالهما لأنّ حياته بعدها لا تهمّها في شيء.