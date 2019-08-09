تراند اليوم : مذيعة مصرية ترد على زواجها من "أحمد عز"

أصبح الممثل المصري أحمد عز، والمذيعة سالي عبدالسلام، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ترددت أنباء حول زواجهما.

وكانت مقدمة برنامج "كلام نواعم" نشرت صورة لها مع بطل "ولاد رزق 2"، خلال العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، ما أطلق موجة من التكهنات حول ارتباطهما.

غير أن "سالي" نفت زواجها من عز، في أكثر من تعليق، قائلة: "لو هتجوز أو اتجوزت ما أنا هقول هخبي ليه هو سر حربي؟؟؟ طول ما انتو مركزين مش هيحصل حاجة ولو ده هيبعدكم موافقة".

وتابعت: "أنا عمري ما تدخلت في حياة حد عشان محدش يجرؤ يتدخل في حياتي".



وحضرت سالي العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2"، الأربعاء بحضور أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوى ‏وباسم سمرة، ومؤلف الفيلم ‏صلاح الجهيني والمخرج طارق العريان‎.‎

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وسالي عبدالسلام هي أحد الوجوه الإعلامية الشابة في مصر، بدأت العمل في المجال الإعلامي، من خلال تقديمها برنامج "خلي بكرة أحلى" في محطة "ميجا إف إم"، ثم انتقلت إلى راديو "9090" لتقديم برنامج "طلقة على الطريق"، وبعدها قدمت برنامج "المتوحشة" على شاشة النهار.

وتعرضت للهجوم، بعد نشر صورة لها، مرتدية الحجاب، خلال أدائها مناسك العمرة، وهوجمت لارتداء "ملابس جريئة" أثناء ظهورها في البرامج التلفزيونية، لترد عبر حسابها بـ"انستجرام" قائلة: "آخر صورة بالحجاب لحد ما ربنا يكتبهولي وابقى مستعدة بإذن الله، محدش هيتحاسب بدالي ودي حياتي أنا، ادعولي بدل ما تقولوا كلام ملوش أي لازمة".

وتحدث عن إيمانها بالحسد، الذي تسبب في تساقط شعرها، وإصابتها بـ"الثعلبة".