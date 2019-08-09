تراند اليوم : تعليق صادم لـ"سهير رمزي" على خلعها الحجاب بعد 26 عامًا من ارتدائه...

قالت الفنانة المصرية سهير رمزي، إن قرار خلعها الحجاب بعد 26 عامًا من ارتدائه “أمرا شخصيا” ويخصها بمفردها، معتبرة أي شخص يحاول معرفة الأسباب بأنه يتدخل في حياتها الشخصية، وأنها ترى أن الحجاب يكون في الملابس المحتشمة وليس في غطاء الشعر.
وبحسب “العربية نت”، أضافت “رمزي”: كل ما في الموضوع أني مررت بظروف كانت وراء ارتدائي الحجاب ووقتها كنت في العمرة وقررت التفرغ للعبادة والبعد عن الفن الذي اتهمته وقتها بأنه أخذني من حياتي الشخصية ومن أمي.
وتابعت: بالنسبة للهجوم بعد خلعي الحجاب فلا أهتم به لأنه أمر شخصي ولا أعرف ماذا يزعج الناس في حجابي سواء ارتديته أو خلعته والقرب من الله لا يمكن أن يحكم عليه أي شخص فهو بيني وبين ربي فقط.
واختتمت: حتى ننهي الحديث في هذه النقطة فقد وجدت مؤخرا أن حجابي احتشام أكثر منه حجاب ومع كبر السن شعرت أني غير محتاجة للحجاب طالما أنا ملتزمة ومحتشمة بوجه عام وعموما أنا خلعت الحجاب بشكل نهائي ومقتنعة جدا لأني لا أفعل شيئا إلا بعد اقتناع تام.