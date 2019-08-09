فن ومشاهير

تراند اليوم : صورة لممثلتين مصريتين وإعلامية شهيرة داخل الروضة الشريفة تشعل مواقع التواصل...

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لممثلتين مصريتين بصحبة إعلامية شهيرة أثناء أداء مناسك الحج هذا العام.

وظهرت الفنانتان يسرا وإلهام شاهين بصحبتهما الإعلامية هالة سرحان داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.


وأثارت الصورة، جدلاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن الروضة الشريفة كانت خالية تمامًا إلا من الثلاثة، ما أثار انتقادات ضد السلطات التي أفرغت المكان لأجلهن، والتقاط الصور من داخله، بحسب تلك الآراء.

فيما أكد البعض أن الأمر محض صدفة وأنه لم يتم مجاملاتهن أثناء وجودهن داخل الروضة النبوية الشريفة.

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