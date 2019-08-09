شاهد: ابنة شاروخان تستعدّ لدخول عالم السينما .. إليكِ التفاصيل

النجم شاروخان غنيٌ عن التعريف، فهو أحدُ أبرزِ نجوم بوليوود وملقبٌ بـ “الملك”، وبالإضافةِ إلى ما ورثه أبناؤه من وسامته وجمال زوجته “غوري”، ليس غريبًا أن يرث أحدهم حب التمثيل. كشفت صحيفة “إنديان إكسبريس” عن أنَّ سوهانا خان، ذات الـ 19 عامًا، تستعد لدخول عالم التمثيل والظهور على الشاشة قريبًا. اُختيرت سوهانا، للمشاركة في فيلم إنجليزي قصير بعنوان “ذا ليتل غراي بارت أوف بلو The Grey Part Of Blue”، من إخراج ثيودور جيمينو.

وكشف المخرج عن المفاجأة عبر إنستغرام؛ إذ نشر صورةً من كواليس أول يوم تصوير، والتي تظهر فيها النجمة الصغيرة برفقة اثنين من الممثلين. يأتي ذلك بعدما تخرجت سوهانا، من جامعة لندن خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، ويُذكر أنّها لطالما شاركت في العديد من المسرحيات خلال فترة دراستها في المدرسة والجامعةِ أيضًا، حتى أصبحت كل الأعين مُسلطةً على موهبتها. ويبدو أنَّ حلم سوهانا بدأ يتحققُ فعلًا؛ لأنَّ التمثيل كان ولا يزال شغفها، إذ سبق وقالت: “منذ صغري، وأنا أحب تغيير تعبيرات وجهي ونبرة صوتي، ولكن والديّ أدركا أنني جادةٌ بشأن التمثيل عندما شاهدا أول أداءٍ لي في المدرسة”. وبالإضافة إلى فيلمها القصير المنتظر، هناك تقارير عن استعداد سوهانا لدخول بوابة بوليوود.