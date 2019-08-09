فنانة مصرية تسخر من أضحية العيد

سخرت الفنانة المصرية شيرين رضا، من أضحية عيد الأضحى. ونشرت شيرين رضا، صورة تحتوي لبعض الحيوانات التي يتم التضحية بها في موسم ”عيد الأضحى“ وهي تأكل من ”القمامة“، في إشارة منها إلى حيوان الخنزير المحرم أكله على المسلمين لأنه يأكل من القمامة، مقارنة ذلك بالصورة، ومستنكرة ذبح هذه الحيوانات في عيد الأضحى وأكلها.

وكتبت شيرين رضا، في تغريدتها قائلة: ”يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه (بياكل من الزبالة)؟؟؟“. وانهالت التعليقات على شيرين رضا، متهمين إياها بأنها تجهل بالدين، وأن الإفتاء لم تحرم ذبح الأضحية التي تأكل من القمامة واكتفت بأن من يذبحها ”آثم“، فيما طالبها البعض بالتعمق أكثر في الدين قبل أن تطلق تغريدات تثير بها الجدل.