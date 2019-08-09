بالصور: انفجار معهد الأورام في مصر يتسبب بأضرار في منزل فنانة عربية شهيرة

أحدث انفجار معهد الأورام الذي وقع مؤخراً وسط العاصمة المصرية القاهرة، بعض التلفيات البسيطة في منزل الفنانة اليمنية أروى؛ حيث تسكن بالقرب من موقع الحادث. ونشرت الفنانة اليمنية أروى عبر حسابها بـ”تويتر”، صوراً من شرفة منزلها تظهر الأضرار التي أصابت مسكنها، لافتةً إلى أن الحادث تسبب فقط في تلفيات بالزجاج ولم يصبها أي شيء.
وكان انفجار قد وقع أمام المعهد القومي للأورام وسط العاصمة المصرية القاهرة؛ تسبب في سقوط 19 قتيلاً و30 جريحاً غالبيتهم من زوار المعهد.
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