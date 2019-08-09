سقطت المطربة المصرية ميادة الحناوي، على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي بتونس، بعد تعرضها لحالة إغماء مفاجأة. أوقفت الفرقة الموسيقية الحفل، أثناء غناء الحناوي “أنا بعشقك”، فيما هرع فريق العمل المساعد للمطربة في مساعدتها للنهوض من على الأرض.
وطلبت ميادة من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي. وقالت للجمهور: “ممكن تسمحولي وأنا جالسة معلش”، فيما صفق الجمهور لها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: لحظة سقوط المطربة المصرية ميادة الحناوي على خشبة المسرح بعد تعرضها للإغماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.