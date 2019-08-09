شاهد: لحظة سقوط المطربة المصرية ميادة الحناوي على خشبة المسرح بعد تعرضها للإغماء

سقطت المطربة المصرية ميادة الحناوي، على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي بتونس، بعد تعرضها لحالة إغماء مفاجأة. أوقفت الفرقة الموسيقية الحفل، أثناء غناء الحناوي “أنا بعشقك”، فيما هرع فريق العمل المساعد للمطربة في مساعدتها للنهوض من على الأرض.

وطلبت ميادة من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي. وقالت للجمهور: “ممكن تسمحولي وأنا جالسة معلش”، فيما صفق الجمهور لها.