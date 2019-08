روتانا تطلق برنامج The Talent على منصاتها الرقمية

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مؤخراً عن إطلاق برنامجها التطبيقي الرقمي الأول عالميا " The Talent " وهو برنامج غنائي يُعنى باكتشاف المواهب عبر الإنترنت ويسمح للمشتركين من مختلف دول العالم العربي فرصة تحقيق حلمهم للوصول إلى النجوميّة والعالميّة بسهولة.

يعتبر The Talent البرنامج الأوّل من نوعه إذ يتمّ الإشتراك فيه أونلاين عبر تسجيل حسابه على التطبيق الرقمي أو الموقع الإلكتروني، وما على المشترك إلّا تحميل مقطع فيديو يعكس فيه موهبته في الغناء. ويكون اختيار الأغنية قائماً على لائحة الأغاني المقترحة والمتوفّرة.

ومن الملفت أنّ The Talent هو البرنامج الوحيد الذي يعطي فرصة لأكبر نسبة من محبّي الغناء، إذ يشجّع كلّ مَن يعاني من رهبة المسرح أو مَن يواجه عائقاً يمنعه من المشاركة في برنامج تلفزيوني لإبراز المواهب، لاسيّما أنّ خطوات المشاركة في The Talent سهلة للغاية ولا تتطلّب وقتاً أو حتى مجهوداً كبيراً من أصحاب الأصوات الجميلة. حيث يمكن للمشتركين إرسال المقاطع المصورة عبر هواتفهم النقالة من أي مكان يتواجدون فيه ، إن كان في البيت أو على الطريق ، وفي أي وقت يريدون.

هذا البرنامج هو من ضمن الإستراتيجيّة الجديدة لروتانا لإكتشاف المواهب الشابّة من كافّة أنحاء العالم والوصول إليها من خلال تقديم جائزة كبرى، وهي توقيع عقد إنتاج مع روتانا لينطلق الرابح بمساره اللامع إلى الشهرة في وقت قصير.

فعمليّة التصويت للمشتركين سوف ترتكز على الجمهور ومعارف كلّ مشترك وسوف تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والـ SMS. يمكن للجميع التصويت عبر مشاركته الفيديوهات أو حتى القيام بلايك أو تعليق على شبكات التواصل الإجتماعي. فكلّما ارتفعت نسبة المشاركة والتصويت، زادت فرصة المشترك بالإنتقال

إلى المراحل التالية في البرنامج.ويتم التصويت على عدة مراحل متتالية، حتى الوصول الى النهائيات ليتم بعدها إحياء حفل فني ضخم يجمع المشتركين ويتم التصويت مباشرة لإختيار الرابح النهائي لهذا البرنامج.أمّا الجزء الأهمّ في The Talent فيتمثّل بلجنة التحكيم الفنيّة التي ستصوّت أيضاً وتعلّق على آداء المشتركين. تترأس اللجنة النجمة الذهبيّة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، وتتألّف اللجنة من الممثّل اللبناني ومقدّم البرامج طوني ابو جودة ، الملحن المصري محمد رحيم ، الفنان المغربي عبد الفتاح القريني والإعلامي السعودي فيصل الزهراني من المملكة العربيّة السعوديّة، وهي تحت الإشراف الفنيّ للأستاذ سعيد امام المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الفنية من مصر.وقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي: "يشرّفني أن أترأس لجنة التحكيم وأن أعمل مع الزملاء الآخرين المعروفين والمحترفين في عالم الفنّ. ففكرة البرنامج جميلة جدّاً والملفت أنّ المواهب لن تظهر بشكل تقليديّ بل بطريقة جديدة. لو كان برنامج The Talent في عصرنا، كنت أوّل المشتركين لأنّ هذا العصر هو عصر الصوت والصورة ووسائل التواصل الاجتماعي، يجعل كل ما ينشر على الإنترنت متاح للجميع. فيستطيع كلّ مشاهد دعم المواهب الجديدة والرائعة ! ولم تعد الأمور تقتصر على مشاهدة البرامج التلفزيونيّة بل أصبحت أوسع لتصل إلى هاتف كلّ منّا، فيمكننا من أيّ مكان مشاهدة فيديوهات المواهب لنبدي رأينا بكلّ صوت. أخيراً، أودّ أن أنصح المشتركين بأن يثقوا بموهبتهم وأن يعكسوها بكلّ عفويّة لأنّ المشاهدين سيتفاعلون معهم ومع الأغنية التي يختارونها. لذلك، إختاروا أغنية تناسب صوتكم، أسلوبكم وشخصيّتكم !"وأضاف الملحن المصري محمد رحيم، أحد أبرز الأسماء في مجال التأليف الموسيقي وعالم المشاهير : "إنّ فكرة البرنامج متطوّرة ومواكبة لعصر الإنترنت وستسهّل وصول المشتركين إلى اللجنة بدون أيّ عناء. أتمنّى على المشتركين أن يبحثوا في كلّ أغنية عن هويّتهم الخاصّة وأن يجتهدوا لإبراز موهبتهم. أمّا نظرتي للّجنة التحكيم فكلّها حبّ واحترام وتقدير.وقال الممثّل اللبناني ومقدّم البرامج طوني أبو جودة المعروف بخفّة ظلّه وآدائه الفريد من نوعه بتقليد شخصيّات مختلفة ّ: "هذه فرصة لكلّ من يغنّي ويرغب بالإشتراك، فما من عوائق جغرافيّة. أتشرّف أن أعمل مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الرائدة في مجال الإعلام الترفيهيّ والإنتاج والتوزيع الموسيقيّ في العالم العربي. وأضاف أنّ لجنة التحكيم مميّزة وشاملة تتضمن أسماء مهمّة في عالم الفنّ والموسيقى، مما سيدعم كلّ المشتركين ويشجّعهم أكثر فأكثر."وبالنسبة إلى الإعلامي السعودي فيصل الزهراني الذي صُنّف من بين أقوى خمسين شخصيّة تأثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي: "إنّ فكرة البرنامج تتأرجح بين الذكاء والجرأة. فروتانا تتواكب مع رغبات الجيل وتقدّم فرصة كبيرة للمشتركين، لاسيّما أنّها اختارت حكّام يتعاملون بلغة العصر الحالي أيّ السوشيل ميديا. وأنصح كلّ المشتركين الإهتمام بالتفاصيل، فمع المظهر الحسن والإبتسامة يكتمل الآداء."وأخيراً وليس آخراً، أشار الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني الذي حقّق حلمه بالفوز في برنامج المواهب وأحرز نجاحات كبيرة : "هذا البرنامج مختلف جدّاً لأنّنا سنصل إلى أصوات جميلة من جميع أنحاء العالم. أوّجه نصيحة مهمّة لكلّ المشتركين وهي ألّا يفكّروا كثيراً وأن يكونوا عفويّين لأنّ ما ينبع من صميم القلب هو الأجمل ! أبدعوا فأنتم تستطيعون. وأودّ أن أقول أنّني أتشرّف لكوني مع لجنة تحكيم تضمّ أسماء كبيرة في عالم الفنّ."جدير بالذكر أن الحملة الإعلانية قد بدأت على كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة الى التعاون مع مجموعة كبيرة من مشاهير السوشيل ميديا من كافة أنحاء العالم العربي (المملكة العربية السعودية ، الكويت، الإمارات العربية، لبنان، مصر، المغرب).