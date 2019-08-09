الثلاثاء..نوال الزغبي تحيي حفل غنائي في الأردن

تستعد الفنانة نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي في الأردن، وذلك ضمن فعاليات الحفلات الصيفية هناك. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء القادم، الموافق 13 أغسطس، على مسرح سرايا العقبة. القادم، الموافق 13 أغسطس، على مسرح سرايا العقبة. يذكر أن آخر إصدارات نوال الفنية فيديو مصور لأغانيها الثلاث"كده باي، جوه قلبه، صبّح صبّح"، والذي تم طرحه على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والذي بلغت عدد مشاهداته أكثر من 5 مليون مشاهدة. مصور لأغانيها الثلاث"كده باي، جوه قلبه، صبّح صبّح"، والذي تم طرحه على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والذي بلغت عدد مشاهداته أكثر من 5 مليون مشاهدة.

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