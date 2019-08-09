الليلة.. طارق عبدالحليم يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي

يستعد المطرب طارق عبدالحليم، لإحياء حفل غنائي ضخم في النادي الأهلي بالساحل الشمالي، مساء اليوم، الجمعة، وذلك بمناسبة فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام وصدارة الدوري.

ومن المقرر أن يقدم "عبدالحليم" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره منها :"ياواد ياواد، أصلى أصلى، يا شرانى،

أهدا أهدا، قشطة، البنات، الرحمة حلوة".

ويذكر أنه كان قد طرح الفنان طارق عبدالحليم مؤخرا كليب "البنات" من فيلم "خلطة عمري"، كلمات عمرو رشيد، وألحان أحمد رشيد، وتوزيع مادو الفظيع، وإخراج أحمد الشيخ.