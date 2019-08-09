فيديو.. ميادة الحناوي تثير قلق جمهورها بسقوطها على المسرح

تعرضت الفنانة ميادة الحناوي لحالة إغماء أسقطتها أرضا خلال حفلها الغنائي بمهرجان صفاقس الدولي للغناء بتونس. وكانت ميادة تغني لجمهورها أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك"، وتعرضت للسقوط بشكل مفاجئ على خشبة المسرح، وقام أعضاء فرقتها الموسيقية وعناصر من الحماية المدنية بإسعافها فورا. بشكل مفاجئ على خشبة المسرح، وقام أعضاء فرقتها الموسيقية وعناصر من الحماية المدنية بإسعافها فورا. وعادت الحناوي بعد دقائق للغناء وقالت إنها شعرت بالإعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الأمر وقامت بالاعتذار للجمهور علي ما حدث وأصرت علي استكمال الحفل وهي جالسة على كرسي.

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