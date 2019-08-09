الليلة.. مناقشة لبرنامج الرؤية للأطفال في برنامج الجمعة في مصر

يُناقش برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر" "الليلة" عدد من القضايا المتنوعة، حيث يفتح النقاش في الفقرة الأولي حول إلغاء قرار وزير العدل تنظيم الرؤية للأطفال، ويستضيف عصامعجاج المحامي بالنقض، ومها ابو بكر المحامية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية.
وفي الفقرة الثانية يُقدم البرنامج عدد من النصائح الغذائية والصحية من خلال استضافة باسم قُطري، وعمروموسى مدربي الفتنيس، وفي الفقرة الثالثة يستضيف البرنامج المنشد ايهاب يونس الذي يُقدم عدد من الابتهالات الدينية بمناسبة الحج.
برنامج "الجمعة في مصر" يُقدم مُتابعة إسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه د. ياسمين سعيد عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام السادسة مساءً كل جمعه على الهواء.
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