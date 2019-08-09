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الليلة.. الجزء الثاني من حلقة ياسمين عبدالعزيز في "معكم منى الشاذلي"

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يعرض مساء اليوم، الجمعة، الجزء الثاني من لقاء الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض

على قناة cbc، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويشار إلى أنه كانت حلت

الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج مساء أمس، الخميس، ويعتبر ذلك أول ظهور لها في البرامج التليفزيونية بعد غياب 17 عامًا.

 

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