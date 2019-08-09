أغنية "كنت مداويني" الأعلى مشاهدة في ألبوم "معرفة قديمة" لـ هيثم شاكر

حصلت أغنية "كنت مداويني" للفنان هيثم شاكر على الأعلى مشاهدة بين أغنيات ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، حيث تخطت الـ200 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد القاياتي، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أحمد إبراهيم،

بالإضافة إلى حصولها على المركز السادس في صدارة المشاهدات على "يوتيوب" بعد يومين فقط من طرحها.

تضمن الألبوم 14 أغنية أبرزهم"معرفة قديمة، احنا افترقنا، ياحبيبة،

بابي مفتوح، لحقتيني، كنت مداويني"، وللمرة الأولى يطرح هيثم هذا الكم الغنائي في ألبوماته منذ بداياته، تعاون فيهم مع مجموعة مميزة من الشعراء "أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر"، ومن الملحنين"عمرو مصطفى، محمد يحيى، محمد النادي"، ومن الموزعين"أحمد إبراهيم، شريف مكاوي".