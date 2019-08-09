محمد عبده يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في القاهرة

يُحيي المطرب محمد عبده حفلًا غنائيًا ضخمًا، يوم الخميس 22 أغسطس الجاري، وذلك فى أحد الفنادق الشهيرة القاهرة.
من المقرر أن يقدم مطرب العرب خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معهاجمهورة على خشبة المسرح.
يذكر أن المطرب محمد عبده يستعد لإحياء عدد آخر من الحفلات فى دول عربية عدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
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