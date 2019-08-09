بعد غياب عامين.. عمرو دياب يعود إلى جمهوره في الأردن

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفله الغنائي في الأردن، وذلك ضمن جولته الغنائية الصيفية لهذا العام.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، على ضفاف خليج العقبة في منتجع "أيلا جولف كلوب".
يذكر أن دياب قد عاد لحفلاته الغنائية في الأردن بعد غياب مايقرب من 8 سنوات، في عام 2016 حيث احتفل مع جمهوره الأردني بألبومه "أحلى وأحلى"، وشهد الحفل حضور كامل من جماهيره، الذيناستقبلوه بحفاوة ضخمة، واستمر حماسهم وتفاعلهم مع ماقدمه من أغنيات طوال الحفل الذي استمر لأكثر من ساعتين، بالإضافة إلى استعداده لحفله الصيفي في مدينة العلمين يوم الجمعة القادم الموافق 16 أغسطس الذي يعتبر أولى حفلاته الصيفية بعد بدء الدعاية لألبومه الجديد "أنا غير".
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