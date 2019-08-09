الليلة.. عرض "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، وذلك في تمام الساعة السابعة

والنصف مساءً، سعر التذكرة ٣٠ جنيهًا.

العرض تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس، وبحث

الأميرة "لوتس"، ابنة الملك عنها، وأسباب اختفائها.

يذكر أن "زهرة اللوتس"، تأليف طارق مرسي، بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل إبراهيم، فادي خفاجة، إخراج محمد حجاج.