الليلة.. عرض "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، وذلك في تمام الساعة السابعةوالنصف مساءً، سعر التذكرة ٣٠ جنيهًا.
العرض تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس، وبحثالأميرة "لوتس"، ابنة الملك عنها، وأسباب اختفائها.
يذكر أن "زهرة اللوتس"، تأليف طارق مرسي، بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل إبراهيم، فادي خفاجة، إخراج محمد حجاج.
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