برشلونة.. تطلق العنان وتسمح بالسباحة بصدور عارية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أغسطس 2019 04:09 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفادت صحيفة “Pais” الإسبانية بأن بلدية برشلونة سمحت للنساء بالعوم في صالات السباحة بالمدينة وهن عاريات الصدور.

وقبل ذلك كانت تسري في برشلونة في جميع المراكز الرياضية توصيات وقواعد متنوعة بخصوص سباحة النساء بصدور عارية.

وكان يسمح في بعض المسابح بمثل هذا الأمر في جميع أقسام مثل هذه المرافق الرياضية، لكن في منشآت ترفيه أخرى كان يسمح بأن تعوم النساء عاريات الصدور في الأماكن المفتوحة فقط.

وانتقدت بعض المنظمات المجتمعية مثل هذه الإجراءات ورأت أنها تمييز على أساس الجنس.

ولهذا السبب، أعدت مديرية مكافحة التمييز تقريرا قالت فيه إن “إدخال معايير محددة لملابس النساء يعني تقييد حريتهن في الاختيار، وهو بمثابة تمييز على أساس الجنس”.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه علاوة على ذلك، أرسل مكتب العمدة خطابا إلى 14 مركزا للبلدية توجد بها مسابح في برشلونة، داعيا فيه إلى عدم حظر السباحة بصدور عارية، وطلب كذلك إلغاء القواعد الحالية التي تتطلب من النساء تغطية الجزء العلوي من أجسامهن.

الجدير بالذكر بأنه في اسبانيا توجد العديد من المنتجعات والشوطائ التي يًسمح لمرتاديها بالسباحة دون ملابس.

إن منتجع Costa Natura للتعرى فى Costa del Sol هو قرية أندلسية مهداة بالكامل للعرى. يمكنك الحجز فى فندق Estepona وأن تستمتع بحمام سباحة 24 ياردة أو تقوم بالتمشية السريعة إلى المحيط لكى تسبح فى زيى عيد ميلادك. يمكنك أن تدخل Costa Natura عبر Malaga أو مطار Gibraltar, ولكن يتطلب استئجار سيارة حيث أنه لا يوجد محطات قطار أو أتوبيس بالقرب منه.

يقع شاطئ Barinatxe فى Sopeiana فى الساحل الشمالى لأسبانيا, لذلك من الممكن ألا يكون دافئ دائماً,

ولكن سباق Patxi Ros Trophy Nudist السنوى يعتبر واحد من أهم الأحداث التى سوف لا تريد أن يفوتك إذا كنت تتعرى وتزور شمال أسبانيا فى الصيف. من Bilbao, يمكنك أن تستقل قطار محلى بسهولة حتى تصل إلى مدينة Sopelana, يوجد الشاطئ بالقرب منها سيراً على الأقدام. بجانبه, سوف تجد أيضاً شاطئ Sopelana إذا كنت ترتدى ملابس السباحة.

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سهل الوصول إليها بـ الأتوبيس أو القطار, Platja Balmins اللبس فيه اختيارى ما بين Sant Sebastià و the port of Aiguadolç, وهناك شاطئ آخر للتعرى فى Playa del Hombre Muerto ( شاطئ الرجال الأموات), والذى هو فى الأساس للمثليين. أعلى أكثر فى الساحل إلى شمال Sitges فى Vallcarca, Cala Morisca هو مدينة شاطئية صغيرة بها شاطئ مخفى للعراة ومطاعم للعشاء تطل مباشرةً على المحيط. أنت سوف, ومع ذلك, تحتاج إلى الذهاب هناك.

Alicante هو منتجع صغير للتعرى يقع على بعد 20 دقيقة شمال مطار the Alicante بالتاكسى بين مدينة San Vincente وقرية Agost. هذا المنتجع يلبى نوم وإفطار لأكثر من 10 زائرين فى وقت واحد مع حرية إختيار الملابس او التعرى فى حمام سباحة خاص, إنترنت مجاني, وخدمة توصيل من المطار إذا كنت لا تريد إيجار سيارة.

يقع على بعد ساعات قليلة أسفل الساحل من Barcelona على الجانب الآخر من Tarragona, يعتبر Playa El Torn واحد من أكثر وأكبر الشواطى المحبوبة للعراة فى أسبانيا. ولكن, سوف تحتاج إلى إستئجار سيارة للذهاب إلى هناك. إنه ممتاز للتخييم ليلة واحدة فى رحلة من Barcelona إذا كنت تريد أن تمكث فى El Templo del Sol Nudist Campsite.

يقع فى مدينة Barcelona, يمكن أن تصل إلى Playa de la Mar Bella سيراً على الأقدام شمالاً من شاطئ Barceloneta الرئيسى. هذا الجزء للعراة هو خلف بعض من الكثبان الرملية, بعد نادى nautical club, كما يقدم طريقة مماثلة خاصة لكى تقضى اليوم بدون ملابس. يمكنك أيضاً لف نفسك ببعض الملابس الخفيفة والتوجة إلى منطقة Poble Nou فى Barcelona لعشاء جيد, للتسوق, والمحلات.

يقع على هضبة Caroig Massif فى الجنوب الغربى من مدينة Valencia, كان منتجع Sierra Natural هو أول منتجع للتعرى فى الجبل تم إفتتاحه فى أسبانيا. سوف تحتاج إلى إستئجار سيارة للدخول إلى هذا المنتجع الخاص, ولكن حين أن تصل, هنالك العديد من الإختيارات للإقامة. مزود بكبائن متعددة وغرف متاحة للإيجار, كما يقدم منتجع Sierra Natural أيضاً خيمة و تخييم RV. تتضمن وسائل راحة أخرى مثل حمام سباحة بشلالات oxygenated, ساونا وجاكوزى داخلى, محل, نادى يسمى “The Dome,”, ملعب, و مطعم به وجبات محضرة من منتجات طازجة حصادها من حديقة المنتجع.

كان أول مخيم للعراه فى أسبانيا هو El Portús فى منطقة Murcia. إن منتجع العراة العام لايزال يرحب بالزوار سنة بعد سنة حتى يستمتعوا بالطقس الرائع ويقع على بعد 6 أميال فقط من historic Cartegena. ومتاح به خيمة و تخييم RV, ملتقيات كهربائية في بعض الأماكن, وخمس غرف إستحمام على الأرض, El Portús صمم ليجعل رحلة التخييم سهلة من مطارات San Javier (Murcia) و El Altet (Alicante). يقدم المخيم خدمة التاكسى بسعر مناسب لك.

Charco del Palo هى قرية للأجازات والتى كل من فيها عراة ـــ بإستثناء داخل المحلات, المطاعم, المتاحف, متحف المائيات. يستطيع الزوار استكشاف الجزيرة المغطاة بالصخر البركانى, حمام الشمس فى فتحة حمام السباحة الساحلية والتى تسمى “the Bathtub”, أو الإستمتاع بشاطئ Famara, كل ذلك بدون ملابس. يقع فى أقصى الشمال الشرقى لجزيرة Lanzarote فى جزر الكنارى, يستطيع الزوار دخول هذا المنتجع الخاص بواسطة سيارة أو أوتوبيس من المطار الدولى فى جزيرة العاصمة مدينة Arrecife.

Cabo de Gata هى منطقة غير مدللة من الشواطئ فى جنوب شرق أسبانيا والتى تستضيف مجموعة من البلديات,

متنزهات طبيعية, والعديد من الشواطئ الإختيارية فى الملابس. Media Luna, Cala Carbón و Cala del Barronal هم فقط بعض من شواطئ العراة فى هذة المنطقة.

إذا كان لديك أيام قليلة لتقضيها فى جنوب أسبانيا, من الأفضل أن تستأجر سيارة لكي تستكشف أكثر الأماكن المحبوبة فى Cabo de Gata coastal.