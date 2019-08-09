ميس حمدان بإطلالة حمراء وشامة على صدرها!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 03:51 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية، ميس حمدان صورة جديدة من أحدث إطلالة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وقد ظهرت ميس حمدان في الصورة باطلالة مثيرة، مرتدية مايوه أحمر وربطت شعرها ببندانة من نفس اللون.
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