ما حقيقة طلاق نجمة “The Voice” بعد 6 أشهر على زواجها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 03:51 مساءً - ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر طلاق نجمة برنامج “The Voice” الفنانة المغربية ​نجاة الرجوي​ من زوجها رجل الأعمال نبيل عبيد شقيق الفنانة زينب عبيد، ليتبين لاحقاً انها مجرد إشاعة.

وردّت الرجوي على هذه الإشاعة عبر صفحتها الخاصة مشيرةً إلى أنه ما يتم الترويج له بخصوص طلاقها هو إدعاء لا أساس له من الصحة، وإشاعة من وحي الخيال الخصب لبعض الذين يملكون خيالا خصبا كان الأولى بهم استثمار هذا الخيال في ما هو مفيد سواء في كتابة السيناريو أو ابتكار الحكايات ، الشيء الذي كان ممكنا أن يجنوا من ورائه الفلوس، بدلا من حشر أنوفهم في حياة الناس، وترويج الإشاعات من نسيج الخيال قبل أن تختم نجاة التدوينة وتنصح كل من لا شغل له بالكف عن اختلاق الأكاذيب.

يشار غلى أن الرجوي كانت إحتفلت بزواجها في الـ3 من شهر شباط/فبراير الماضي.