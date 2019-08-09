- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 03:51 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهر فيها الممثل التركي بوراك أوزجيفيت وهو يضع طفلاً في حضنه، مما دفع الكثيرون إلى القوم أن هذا الطفل هو إبنه من زوجته الممثلة التركية فهرية أفجين.
ولم يتضح حتى الآن إن كانت هذه الصورة حقيقية أم مركبة، وذلك في ظلّ تكتم الثنائي على الموضوع، مع العمل أنهما كانا رفضا نشر أي صورة لطفلهما من أجل الحفاظ على خصوصيته.
ويشار إلى أن النجمين نشرا في وقت سابق صورة جمعت يدي الأب والطفل، وحققت على حساب الأخير أكثر من مليون و108 إعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا الصورة الاولى لطفل بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين تثير جدلاً كبيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.