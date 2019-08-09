شاهدوا الصورة الاولى لطفل بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين تثير جدلاً كبيراً

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 03:51 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهر فيها الممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​ وهو يضع طفلاً في حضنه، مما دفع الكثيرون إلى القوم أن هذا الطفل هو إبنه من زوجته الممثلة التركية ​فهرية أفجين​.

ولم يتضح حتى الآن إن كانت هذه الصورة حقيقية أم مركبة، وذلك في ظلّ تكتم الثنائي على الموضوع، مع العمل أنهما كانا رفضا نشر أي صورة لطفلهما من أجل الحفاظ على خصوصيته.

ويشار إلى أن النجمين نشرا في وقت سابق صورة جمعت يدي الأب والطفل، وحققت على حساب الأخير أكثر من مليون و108 إعجاب.