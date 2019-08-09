كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 03:51 مساءً - تعرضت الممثلة المصرية شيرين رضا لانتقادات حادة بسبب تغريدة كتبتها حول الأضحية. فقد نشرت شيرين رضا صورة خراف تأكل من القمامة كتبت قائلة: “يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه “بيأكل من الزبالة”؟؟؟”. تغريدة شيرين رضا اعتبرها الكثيرين انتقادا لشعائر المسلمين بذبح الخراف في عيد الاضحى ومحاولة تشبيهها بالخنازير. وقد ردت شيرين على الهجوم عليها بتغريدة اخرى قالت فيها: “دل ما تهجموني انا علي تويتة، هاجموا اللي بيخلو الاضحية تأكل من الزبالة، لانها سينتهي في بطونكم. وكفاية مزايدة والنبي لان ربنا هو اللي بيحاسب مش انتم “. يذكر ان شيرين رضا معروفة بحبها للحيوانات ودفاعها المستمر عن حقوقهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تثير الجدل بسؤالها عن الحيوان المحرم لأنه “بيأكل من الزبالة”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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