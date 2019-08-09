أحمد عز يؤكد سعادته بخوض تجربة فيلم "ولاد رزق 2"

نشر النجم أحمد عز، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستقرام"، صورة له عبر من خلالها عن سعادته بخوض تجربة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يخوض به سباق عيد الأضحى المبارك 2019، وعلق عليها قائلاً: "لسه اللي جاي أفضل".

«ولاد رزق 2».. بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، بالإضافة لعدد كبير من النجوم كضيوف شرف منهم الفنانة أصالة، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ومن إنتاج "سينرجي"

وشارك صناع الفيلم أمس، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الفيلم، والمقرر أن ينافس في سباق عيد الأضحى المقبل.

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