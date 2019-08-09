الفيل الأزرق 2" يتربع على عرش إيرادات السينما"

تصدر فيلم "الفيل الأزرق2" للنجم كريم عبد العزيز، شباك التذاكر بإيرادات تصل إلى 2.401.083، ليكون إجمالي ما حصده الفيلم حتى الآن بعد أسبوعين عرض 47 مليون و 500 ألف جنيه، ومن المقرر أن يستمر الفيلم في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى السينمائي.



وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضي في جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه في نفس الوقت بدور العرض في السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح في لبنان والأردن ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المقبل، وتونس أيضاً مع انطلاق العيد.



"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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