موعد طرح فيلم "دفع رباعي" في دور العرض السينمائي

أعلن المخرج إيهاب عبد اللطيف عن موعد عرض احدث افلامه السينمائية بعنوان "دفع رباعي" والمقرر له يوم، الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

يعد فيلم "دفع رباعي" شبابي لايت أكشن، من بطولة: أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمي، تاتيانا، أحمد العمدة، إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، والمطربين: سمسم شهاب، محمود الحسيني، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلي، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، وقصةجمال ربيع، سيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيفوتدور أحداث الفيلم حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع، فكان يحلم أن يصبح الأول طبيب والثاني مهندس والثالث محامي، ولكن تفاجأ بالواقع الذي وصلوا إليه، وخلال الأحداث يتورط الإخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا في إجهاض العملية.

جدير بالذكر، أن فيلم "دفع رباعي" تم تصويره في فبراير الماضي، ثم دخل مرحلة المونتاج، ومؤخرا تم طرح أغنية دعائية له بعنوان "عايش جدع" غناء المطرب سمسم شهاب.



قد يهمك ايضاً:

أحمد بدير يقدّم "ميكي أفندي مش ماوس" في السعودية

أرملة سعيد طرابيك تنفي زواجها من الفنان أحمد بدير