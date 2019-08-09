جنيفرلوبيز تؤكد حضورها لإحياء حفلها في مصر

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""الخليج 365"" من بيروت: تجاهلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز دعوات الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل BDS Egypt لمقاطعة وإلغاء أول حفل لها في مصر لاتهامها بدعم اسرائيل بعد إحياء حفلها هناك. حيث عبّرت عن حماسها لإحياء الحفل في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمجلة "فوغ" العربية عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام". وتحدثت فيه عن حماس ابنها لزيارة مصر واندفاعها للحضور إليها لإحياء حفلها الغنائي المقرر مساء اليوم. لافتة إلى أنها ستكون تجربة جديدة عليها وعلى المعجبين بها. وقالت: "سأراكم قريبا".



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