كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 02:55 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو للشاب، كامرين كراودر، وهو يحمي حبيبته خلال حادث إطلاق نار عشوائي وسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية.

ويظهر في الفيديو كراودر، الذي أطلقوا عليه لقب “البطل” أثناء هروبه بصحبة صديقته، بريتاني دونجي، فتتعثّر الفتاة وتسقط على الأرض خلال الركض، ليعود لها حبيبها البالغ من العمر 24 عاما، ويرمي بجسده فوقها ويحميها من الرصاصات الطائشة للمسلح الذي واصل إطلاق النار.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. شاب يرمي بجسده فوق صديقته لحمايتها من الرصاص في أوهايو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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