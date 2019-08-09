كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 02:55 مساءً - تحرص الفنانة نورهان على التواصل مع محبيها بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها أثارت الجدل بين المتابعين بآخر ظهور لها، إذ بدت بشكل متغير جراء عمليات التجميل، وصدم حجم شفتيها جمهورها الذي علّق بطريقة سلبية على التغييرات.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. نورهان تحدث ضجة بين المتابعين بسبب حجم شفاهها ومبالغتها بعمليات التجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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