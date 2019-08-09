شاهد.. وصلة رقص لـ ميرهان حسين مع أحمد حاتم بعد عقد قرانه!

كتب امير فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2019 02:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، من عقد قران الفنان أحمد حاتم.
وظهرت ميرهان حسين في الفيديو ترقص مع احمد حاتم بعد عقد قرانه على أنغام أغنية “ليه بيداري كده” للفنانة روبي.
وكان قد احتفل مساء أمس الفنان أحمد حاتم بعقد قرانه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.
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