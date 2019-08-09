ميادة الحناوي تسقط على مسرح مهرجان صفاقس

تعرضت الفنانة ميادة الحناوي لحالة إغماء اسقطتها أرضاً وذلك خلال حفل غنائي لها ضمن مهرجان صفاقس الدولي، في تونس ليلة أمس الخميس.

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وفي التفاصيل، كانت “الحناوي” تؤدي أغنيتها المعروفة “أنا بعشقك” أمام حشد جماهيري كبير، وفجأة شعرت بالدوار وسقطت أرضاً على خشبة المسرح، فسارع بعض أعضاء فرقتها الموسيقية وبعض القيمين على المهرجان لتقديم الاسعافات اللازمة لها وسط تصفيق حار من قبل الجمهور لدعمها.

بعد دقائق، وجهت ميادة الحناوي اعتذارها للجمهور. وأكدت أنها المرة الاولى التي يحصل معها هذا الامر. وشكرت الحضور على تشجيعهم، وأكملت وصلتها الغنائية وهي جالسة على الكرسي.

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