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""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الفنانة كارول سماحة أنها ليست مطلقة بل متزوجة وتشعر بالسعادة والاستقرار مع زوجها وابنتها تالا. وأعربت عن انزعاجها من تكرار شائعة طلاقها في حديثٍ إذاعي عبر "موزاييك أف أم".

وأوضحت أن الشائعة تجددت بسبب عدم إرتدائها لخاتم الزواج لدى وصولها إلى تونس، لافتة إلى أنها لا تحب ارتداء الخاتم الذي تخلعه أحياناً لأشهر. ثم خلعت خاتم الزواج من يدها مباشرة على الهواء، وأهدته للهادي زعيّم مضيفها في الحوار، وقالت "لا أحب إرتداء الخواتم ولا الساعات في يدي. أحب الحرية وأرجو ألا تتكرر هذه الشائعة.. خلص".



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كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تخلع خاتمها مباشرةً على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.